В ООН приравняли обстрелы жилых районов в Карабахе к военным преступлениям

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила обстрелы районов проживания мирного населения в Нагорном Карабахе.

Она также указала на то, что подобные действия могут быть расценены как военные преступления.

По ее словам, к ним могут быть причислены атаки, которые совершаются в нарушение принципов избирательности и принципов соразмерности.

Бачелет обратила внимание, что в ООН призывали воюющие стороны принять все возможные меры, чтобы избежать или как минимум минимизировать человеческие потери и разрушения гражданской инфраструктуры.

«Вместо этого дома разрушены, улицы превращены в руины, а люди вынуждены бежать и искать убежища в подвальных помещениях», — цитирует ее «Интерфакс».

Представитель ООН также выразила глубокую обеспокоенность в связи с появившимися видеозаписями, на которых азербайджанские военные казнят двух взятых в плен армянских солдат.

«Хотя в социальных сетях распространяется много фейков, тщательные расследования, проведенные журналистами, показали, что на этих видео, вероятно, запечатлены азербайджанские военные, казнившие двух взятых в плен армян в военной форме» — сказала она.

Ранее сообщалось, что власти США прорабатывают вопрос размещения в Нагорном Карабахе миротворческих сил из стран Скандинавии.

Выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин призвал к немедленному прекращению огня в Карабахе.

Как известно, договоренности о прекращении огня объявляли трижды, но всякий раз они практически сразу нарушались.