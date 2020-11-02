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Гражданина РФ Бровко приговорили в США к 8 годам за интернет-мошенничество

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© pexels.com

© pexels.com

Американский суд признал россиянина Александра Бровко виновным в интернет-мошенничестве и приговорил его к восьми годам лишения свободы.

Приговор вынесли еще 30 октября, однако известно о нем стало лишь 2 ноября.

По данным правоохранительных органов США, 36-летний Бровко причастен к онлайн-схеме, задействованной в похищении и продаже персональных и финансовых данных пользователей.

Ущерб, нанесенный россиянином, оценивается в 100 миллионов долларов, приводит ФАН сообщение американского Минюста.

Как отмечает «РИА Новости», в феврале 2020 года Бровко, ранее являвшийся гражданином Чехии, признал вину в сговоре с целью банковских и онлайн-махинаций.

Сторона обвинения утверждает, что Бровко являлся членом ряда закрытых форумов русскоговорящих хакеров и занимался этим более 10 лет.

Ранее сообщалось, что власти США обвинили в совершении киберпреступления 27-летнего россиянина Егора Крючкова. Его задержали в Лос-Анджелесе по подозрению в подкупе сотрудника некой компании из Невады с целью загрузить в компьютерную систему вредоносную программу.

В начале июня по запросу Министерства юстиции Соединенных Штатов в Германии был арестован гражданин России Денис Казначеев. Его обвинили в мошенничестве и отмывании денег в интернете.

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