Ученые из Новосибирска придумали, как лечить опасное последствие диабета

Команда российских ученых из новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦИГ) СО РАН опубликовала исследование, в котором рассказывается о новом способе лечения одного из самых распространенных последствий диабета.

Речь идет о трофической язве. Это дефект кожных покровов или слизистых оболочек, который образуется из-за отмирания тканей. К этому приводят нарушения в кровеносной или лимфатической системах, напоминают врачи.

Сначала язву можно спутать с синяком или покраснением, но дефект не проходит быстро и может сохраняться на коже несколько недель. Если вовремя заметить изменения, их можно устранить, уверены ученые из Новосибирска.

В новом исследовании мы предлагаем лечить трофические язвы с помощью плазмы крови самого больного. Эффективность метода достигает 80—90%. К тому же этот недуг встречается не только у пациентов с диабетом, но и при гипертонии, варикозном расширении вен, атеросклерозе, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что для лечения используется очищенная плазма крови, специально обогащенная тромбоцитами. Тромбоциты — это клетки крови, играющие важную роль в процессах гемостаза и тромбоза. Именно от них зависит сохранение крови в жидком состоянии, а также обеспечение целостности стенок кровеносных сосудов.



В ходе лабораторных испытаний ученые убедились в эффективности метода. Добиться полного исчезновения язв на сегодняшний день практически невозможно, пишут специалисты. Дело в том, что у пациентов с сахарным диабетом наблюдается длительное нарушение функциональной активности фибробластов — клеток соединительной ткани. У здорового человека эти клетки постоянно активны и помогают в заживлении ран.