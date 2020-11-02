«Свет в конце туннеля»: Израиль представил свою вакцину от COVID

Государственный и политический деятель Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране начались клинические испытания новой вакцины от коронавируса. Это позволит местным властям частично ослабить карантинные меры.



Напомним, что за последние пару недель количество больных коронавирусом в Израиле снизилось. Сейчас в критическом состоянии находятся 392 человека, из них 171 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в стране зафиксировано 9 762 больных. В Израиле отмечается спад числа заболевших, так как еще на прошлой неделе количество инфицированных коронавирусом превышало 12 тысяч человек.

Мы взяли под контроль вирус во многом благодаря массовому тестированию. Теперь начались клинические испытания вакцины. Мы наконец-то видим свет в конце тоннеля, — заявил Нетаньяху.

В начале пандемии Нетаньяху поручил Израильскому институту биологических исследований разработать вакцину против COVID-19. В октябре вакцина-кандидат была готова к испытанию на добровольцах. Пока препарат получили два человека.

Сообщается, что во время первой фазы вакцину протестируют на 80 добровольцах. Если препарат хорошо себя проявит, то ко второму этапу присоединятся еще 980 человек. В заключительном этапе примут участие 25 000 добровольцев.

Израиль действительно сильно пострадал от коронавируса, и вторая волна пришла к ним гораздо раньше, чем предполагалось. Но они быстро снизили рост заболевших. Обратите внимание не только на количество зараженных, но и на число погибших. Во вторую волну их значительно меньше. Это может говорить не только о том, что система здравоохранения стала лучше справляться, но и о том, что опасность вируса снизилась, — пояснил ridus.ru российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), израильский препарат входит в число кандидатов на вакцину, которую можно будет использовать для борьбы с вирусом.