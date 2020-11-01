Боевики привлекают жителей Сирии для съемок постановочных обстрелов

В идлибской зоне деэскалации боевики готовят новую провокацию.

Они привлекают мирных жителей к участию в съемках постановочных обстрелов, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.

По его словам, в населенных пунктах Текад и Кафр-Нуран сирийцев привлекают для участия в подобных видеосъемках под видом якобы последствий ударов со стороны правительственных сил.

Таким способом террористические группировки намереваются обвинить сирийские правительственные силы в нарушении режима прекращения огня и нанесении ударов по населенным пунктам.

Гринкевич подчеркнул, что ЦПВС не подтвердил боестолкновения между правительственными силами и боевиками в данном районе. «[ЦПВС] призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — цитирует его ТАСС.

Как отмечает агентство, за прошедшие сутки боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан- Нусра» 29 раз обстреляли идлибскую зону деэскалации. В частности, под обстрел попали провинции Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама.

Ранее сообщалось, что 30 сентября, в день пятой годовщины российского военного присутствия в Сирии, министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с оценкой итогов действий вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Он отметил, что с 30 сентября 2015 года по 11 декабря 2017 года с помощью российских войск было очищено от террористов 1024 населенных пункта, а официальный Дамаск восстановил контроль над 88% территории страны. В Сирии были ликвидированы 865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков.