Названа страна с рекордным уровнем смертности от COVID-19

По итогам последних семи дней Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от коронавируса в пересчете на сто тысяч человек населения.

В Чехии этот показатель составляет 11,02, а в лидировавшей ранее Андорре — 7,88.

Далее следуют Бельгия — 6,81, Армения — 6,19 и Черногория — 6,11.

Как свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликованные чешским Минздравом, общее число летальных исходов, вызванных COVID-19, составило за последние семь дней в Чехии 1174.

За последние сутки в этой стране выявили 11 428 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии инфицированы 335 102 человека, число летальных исходов достигло 3251.

Как отмечает «РИА Новости», режим чрезвычайной ситуации введен в Чехии с 5 октября. В пятницу, 30 октября, его продлили до 20 ноября. В стране закрыты школы и вузы, предприятия общепита, учреждения культуры, магазины (кроме продовольственных), прекращены все спортивные соревнования. Без масок нельзя появляться даже на улице.

Ранее стало известно, что с 5 ноября по 2 декабря в Великобритании будет введен жесткий карантин из-за стремительного роста количества заражений коронавирусом. По всей стране будут закрыты пабы, рестораны и магазины, за исключением тех, что торгуют предметами первой необходимости. Запрет будет также введен на международные поездки, если только они не связаны с работой.

В России за последние сутки выявлено 18 665 новых случаев коронавируса — это рекордный показатель с начала пандемии. 245 пациентов скончались, 10 259 выздоровели. За неделю в стране зафиксировано 2 185 летальных исходов — в предыдущие семь дней их было 1 863. Текущая летальность от COVID-19 за этот период выросла с 1,72% до 1,73%.