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Ушел из жизни актер Шон Коннери

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© FA Bobo/PIXSELL/PA Images/TASS

© FA Bobo/PIXSELL/PA Images/TASS

В возрасте 90 лет скончался знаменитый шотландский актер Шон Коннери.

В первую очередь он известен по роли Джеймса Бонда.

Коннери снялся в семи фильмах об агенте 007, включая самую первую ленту «Доктор Ноу» (1962).

© ITAR-TASS

© ITAR-TASS

В последний раз он создал образ супершпиона в картине «Никогда не говори „никогда“» (1983).

© DPA/TASS

© DPA/TASS

Кроме того, его фильмография включает такие популярные картины, как «Марни», «Горец», «Имя розы», «Западня», «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Русский дом», «Охота за «Красным Октябрем» и «Лига выдающихся джентльменов».

В 1988 году Коннери был удостоен премии «Оскар» за роль второго плана в фильме «Неприкасаемые».

© ASSOCIATED PRESS/TASS

© ASSOCIATED PRESS/TASS

Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в Эдинбурге в семье уборщицы и рабочего.

Бросил школу в 13 лет, а в 16 лет поступил на службу в военно-морской флот.

В 1951 года он устроился на работу в Эдинбургский королевский театр и увлекся бодибилдингом. В 1953 году занял третье место в своем дивизионе на конкурсе культуристов «Мистер Вселенная».

Актер являлся активным членом Национальной партии Шотландии и сторонником независимости страны.

В 2000 году Шон получил титул «сэра» и звание «рыцаря».

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