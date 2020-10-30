Сеть отелей Mariott оштрафовали на $24 млн за утечку данных клиентов

Американская сеть отелей Marriott International была оштрафована на 18,4 млн фунтов стерлингов (24 млн долларов) из-за утечки данных сотен миллионов клиентов.

Первоначально Управление британского комиссара по информации (Information Commissioner's Office, ICO) намеревалось оштрафовать Marriott на 99 млн фунтов (130 млн долларов).

По результатам расследования, проведенного ICO, выяснилось, что в Marriott не приняли необходимых мер технического и организационного характера, чтобы обеспечить безопасность личных данных, обрабатываемых ее компьютерными системами.

Как отмечает ТАСС, об утечке данных постояльцев отелей Starwood, которую Marriott приобрела за два года до этого, компания сообщила в 2018 году.

Согласно ее последним оценкам, хакеры могли получить доступ к паспортным данным и номерам кредитных карт 339 млн человек.

Предположительно, в течение четырех лет доступ к базе данных Starwood могли иметь хакеры из Китая.

О новой утечке данных клиентов Marriott стало известно в апреле этого года. Она коснулась 5,2 млн постояльцев гостиниц. Под подозрение попали два сотрудника, пароли которых использовались для входа в систему.

В итоге Marriott могут оштрафовать регуляторы из разных стран. Кроме того, против компании подаются частные и коллективные иски.