Со 2 ноября автомобили без электронного паспорта не зарегистрируют в РФ

Только на основании электронных паспортов теперь можно будет зарегистрировать транспортные средства в подразделениях ГИБДД.

Такое правило вводится со 2 ноября.

Оно относится ко все транспортным средствам, выпускаемым в обращение на территории России, в том числе произведенным на ее территории и ввозимым из иностранных государств — членов Евразийской экономической комиссии.

Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции РФ, до 31 декабря 2021 года в Белоруссии, Казахстане и Киргизии остается возможность оформления паспортов транспортных средств по форме и в соответствии с правилами, установленными в указанных государствах.

«Вместе с тем, если такие транспортные средства будут ввозиться в РФ после 1 ноября этого года, на них в любом случае должны быть оформлены электронные паспорта», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что такое оформление может быть осуществлено как уполномоченными органами этих государств, которые также являются участниками системы электронных паспортов, так и уполномоченными органами РФ.

При этом отмечается, что паспорта транспортных средств, которые ранее были оформлены в России на бумажных носителях, не обязательно заменять на электронные. Их замена может быть проведена исключительно добровольно по желанию собственника транспортного средства.

В Госавтоинспекции также предупредили, что с 1 ноября в России будет прекращена выдача бумажных паспортов транспортных средств. Всю информацию о них теперь будут хранить только в электронном виде.

Ранее стал известен перечень дефектов автомобиля, при которых запретят его эксплуатацию в РФ.

Напомним, в России с 27 июля вступил в силу закон, согласно которому за прохождение техосмотра автомобилей без аккредитации будут наказывать обязательными работами, штрафами или заключать под стражу.

Также сообщалось об инициативе министерства транспорта России, которое предложило наделить представителей ГИБДД возможностью аннулировать диагностическую карту по итогам техосмотра, если автомобиль прошел его с нарушениями или вообще не приезжал на станцию техобслуживания.