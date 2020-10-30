Стали известны подробности смертельного ДТП в центре Киева

Водитель внедорожника, устроивший смертельное ДТП в центре Киева, был задержан.

По его словам, в момент аварии он потерял сознание и утратил контроль над управлением автомобилем.

Сделанный на месте происшествия тест на наличие алкоголя в крови показал, что мужчина был трезв, заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Как сообщила ранее пресс-служба полиции Киева, водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате два человека погибли на месте, еще несколько получили телесные повреждения.

На появившихся в Сети кадрах видно, как автомобиль выезжает на площадь, предназначенную только для пешеходов, а затем вылетает на тротуар и сбивает людей, находившихся на остановке. Останавливается он только после столкновения с машинами, стоящими в пробке на проезжей части.

«Полицией задержан водитель джипа Land Rover 1954 года рождения, который сегодня на Майдане допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов, и нанес травмы еще четверым», — написал Геращенко в Facebook.

Он добавил, что у водителя будут взяты пробы крови и мочи, чтобы проверить, не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов. Замминистра также сообщил, что виновнику аварии будет предъявлено подозрение по статье «Нарушение правил дорожного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек». Она предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы.