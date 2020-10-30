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Названо число жертв землетрясения на западе Турции

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@pdmnews

@pdmnews

В результате мощного землетрясении, произошедшего 30 октября в Измире на западе Турции, по меньшей мере 12 человек погибли, более 600 ранены.

Об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

Из-под завалов были извлечены около 70 человек.


По данным посольства РФ в Анкаре, информации о пострадавших среди россиян пока нет, никаких обращений не поступало.

Как сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, по предварительным данным, в Измире могут находиться не более 100 российских туристов.


Ранее сообщалось, что эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

По словам губернатора провинции Измир Тунча Сойера, обрушились не менее 20 домов.

В городе Неон-Карловаси на греческом острове Самос от сильного землетрясения магнитудой 6,7 обрушился купол церкви Божьей Матери.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр стихии находился в 16 километрах к юго-востоку от Неон-Карловаси, население которого составляет около 6,7 тысяч человек, и в 59 километрах к юго-западу от турецкого города Карабаглар с населением около 458 тысяч человек. Очаг залегал на глубине пяти километров.

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