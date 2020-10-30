Дептранс Москвы назвал главные причины ДТП на МКАД

Ежедневно на МКАД происходит в среднем по два ДТП, сообщает столичный Департамент транспорта.

По данным ведомства, самыми распространенными причинами автомобильных аварий на этой трассе являются невнимательность при перестроении и несоблюдение дистанции.

В пятницу, 30 октября, на МКАД произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением при перестроении, в результате чего два человека погибли, а еще двое получили травмы.

Как сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы, МКАД — самая аварийная магистраль в городе. «За этот год из-за неправильного перестроения случилось 117 аварий, а из-за нарушения допустимого расстояния — 228», — говорится в сообщении.

Ранее ridus.ru писал, что автомобильные камеры фиксации нарушений правил дорожного движения, известные как парконы,«научили» фиксировать машины, проезжающие по обочине на МКАД. В столичном департаменте транспорта заявляют, что случайных протоколов не будет.

Также стало известно, что на 21-м километре МКАД на участке длиной 50—70 метров появился знак, ограничивающий скорость со 100 до 80 км/ч. Автомобилисты сочли основной целью ограничения повышение сбора штрафов с водителей, которые не всегда замечают предупреждающие знаки. Позднее стало известно, что камеры наблюдения не успели перенастроить на новый режим, а водители, которые не успели вовремя сбавить скорость, не получат штрафы.