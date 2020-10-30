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На западе Турции произошло мощное землетрясение

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© twitter.com

© twitter.com

В районе города Сеферихисар провинции Измир на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6.

В результате обрушились по меньшей мере шесть зданий.

При этом в эфире телеканала NTV губернатор провинции Измир Тунч Сойер заявил об обрушении не менее 20 домов.

© twitter.com

Предположительно, под завалами могут находиться люди.

Кроме того, землетрясение вызвало в Измире цунами.

© twitter.com

Разрушения были запечатлены на видео.

    

В городе Неон-Карловаси на греческом острове Самос от сильного землетрясения магнитудой 6,7 обрушился купол церкви Божьей Матери.

@Lshot

@Lshot

Как сообщает греческий телеканал Sky, серьезные повреждения зафиксированы и в других зданиях.

© instagram.com

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр стихии находился в 16 километрах к юго-востоку от Неон-Карловаси, население которого составляет около 6,7 тысяч человек, и в 59 километрах к юго-западу от турецкого города Карабаглар с населением около 458 тысяч человек. Очаг залегал на глубине пяти километров.

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