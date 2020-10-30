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Роскомнадзор опять призвал Google прекратить цензуру в отношении СМИ РФ

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© pixabay.com

© pixabay.com

Роскомнадзор в очередной раз призвал корпорацию Google прекратить цензуру в отношении российских СМИ. Речь идет о маркировке контента отечественных телеканалов, размещенного на YouTube, как «неподходящего и оскорбительного для некоторых аудиторий».

«Требуем при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства при распространении информации, которое вытекает из запрета цензуры, установленного ч. 5 ст. 29 Конституции РФ», — цитирует агентство ТАСС заявление Роскомнадзора.

Ранее Роскомнадзор направил в Госдуму и Совет Федерации предложения, которые касаются противодействия цензуре зарубежных цифровых гигантов. В ведомстве считают, что цензура в отношении российских СМИ со стороны Google и прочих IT-корпораций носит системный характер, поэтому бороться с ней нужно на уровне государственной власти.

К сожалению, представители Роскомнадзора не уточнили, о каких именно предложениях идет речь.

От цензуры со стороны Google пострадал также «Ридус». Главный редактор издания Андрей Гулютин сообщил, что намерен подать в суд на американскую компанию по поводу блокировки YouTube-канала «Ридуса».

Напомним, что Таганский суд Москвы вынес недавно вердикт, согласно которому Google должен снять ограничение доступа к документальному фильму Александра Рогаткина «Беслан». Маркировка, говорящая о «неприемлемости этого фильма для некоторых пользователей», признана актом цензуры.

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