Хакеры лишили предвыборную кампанию Трампа 2,3 млн долларов
- 29 октября 2020, 22:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Предназначавшиеся для предвыборной кампании президента США Дональда Трампа 2,3 млн долларов были украдены.
Хакеры похитили эти деньги со счета Республиканской партии в штате Висконсин.
Средства предназначались для агитационных целей.
Как раз этим и могли воспользоваться злоумышленники. Они послали похожий на реальный запрос для получения денег.
В настоящее время расследованием произошедшего занимается ФБР, сообщает Associated Press.
Примечательно, что Висконсин — один из колеблющихся штатов, в которых кандидаты имеют приблизительно равные шансы на победу. При этом в 2016 году там победил Трамп.
Ранее ridus.ru писал о том, что неизвестные хакеры совершили атаку на сайт предвыборного штаба Трампа. Источник угрозы пока не выявлен, но работа в этом направлении уже ведется, заявил директор по коммуникациям президентской кампании американского лидера Тим Мертоу. Сайт уже восстановили.
Американские спецслужбы ранее заявляли об угрозе атак российских хакеров на различные ресурсы в США накануне и сразу после выборов. Однако спецслужбы считают, что «русские будут работать на Трампа».
Войти через социальные сети: