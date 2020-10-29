Хакеры лишили предвыборную кампанию Трампа 2,3 млн долларов

Предназначавшиеся для предвыборной кампании президента США Дональда Трампа 2,3 млн долларов были украдены.

Хакеры похитили эти деньги со счета Республиканской партии в штате Висконсин.

Средства предназначались для агитационных целей.

Как раз этим и могли воспользоваться злоумышленники. Они послали похожий на реальный запрос для получения денег.

В настоящее время расследованием произошедшего занимается ФБР, сообщает Associated Press.

Примечательно, что Висконсин — один из колеблющихся штатов, в которых кандидаты имеют приблизительно равные шансы на победу. При этом в 2016 году там победил Трамп.

Ранее ridus.ru писал о том, что неизвестные хакеры совершили атаку на сайт предвыборного штаба Трампа. Источник угрозы пока не выявлен, но работа в этом направлении уже ведется, заявил директор по коммуникациям президентской кампании американского лидера Тим Мертоу. Сайт уже восстановили.

Американские спецслужбы ранее заявляли об угрозе атак российских хакеров на различные ресурсы в США накануне и сразу после выборов. Однако спецслужбы считают, что «русские будут работать на Трампа».