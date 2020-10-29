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Сбербанк стал единственным акционером Rambler Group

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© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

Выкупив у предпринимателя Александра Мамута 45% доли в Rambler Group, Сбербанк стал единственным акционером компании.

Обязывающая документация подписана, сделка закрыта.

Платеж будет осуществляться траншами. Сразу после закрытия сделки будет выплачен первый в размере 3 млрд рублей.

«Второй будет определен позднее и выплачен в течение года», — говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

В рамках сделки Мамут также продаст свою долю в кинотеатре «Художественный», 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group.

Основными направлениями дальнейшего развития компании станут инвестиции в технологии медиасервисов, производство собственного контента, а также расширение каталога фильмов и сериалов.

Как заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф, Rambler Group — ведущий цифровой медийный ресурс с огромным потенциалом. «Мы приложим все усилия, чтобы сделать наши информационные и развлекательные ресурсы еще более технологичными, интересными и удобными для клиентов», — приводятся его слова на сайте банка.

Позже стало известно, что Греф больше не входит в совет директоров компании «Яндекс». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее сообщалось, что ставший «Сбером» Сбербанк провел масштабную медиаконференцию, во время которой рассказал об интеграции в свою экосистему целого ряда сервисов, включая такси и прокат самокатов «Ситимобил», сервисы дистанционного образования, развлечения, а также почту.

В офисах «Сбера» поставят постаматы для получения посылок, начнут продавать кофе в зернах, а за доставку еды на дом будут отвечать «Кофемания», Delivery Club и другие компании.

Кроме того, Греф представил новый логотип и семейство виртуальных ассистентов «Салют» (в трех голосовых вариантах) с десятками навыков, включая телефонные звонки от имени пользователя. Ожидается, что в первую очередь голосовые ассистенты «Сбера» появятся в телевизорах бренда Honor от китайской компании Huawei.

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