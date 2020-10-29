Депутат Федоров объяснил необходимость отмены комиссий за переводы
- 29 октября 2020, 18:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Банкам следует разделить бремя проблем с людьми на фоне пандемии коронавируса и на время отменить комиссионные за переводы, число которых выросло.
С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.
Он отправил главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной письмо, в котором предложил обнулить комиссии за банковские переводы на время ограничений из-за коронавируса. По его словам, сейчас людям приходится дистанционно расплачиваться с арендодателями, а также помогать переводами родным и знакомым.
«Мы предлагаем, чтобы банки делили бремя проблем, которые сейчас свалились на страну, и помогли людям, ушли от этих платежей, — заявил депутат в беседе с „360“. — Понятно, что банкам надо выстраивать свою экономику, тут никто не спорит, но в условиях особого периода надо разделить общую беду».
По его словам, банки не самые бедные, кто мог бы вложиться вот в эту процедуру.
Собеседник издания подчеркнул, что проблема комиссионных при переводах сейчас весьма актуальна, и выразил надежду, что в Банке России его предложение рассмотрят в кратчайшие сроки.
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