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Депутат Федоров объяснил необходимость отмены комиссий за переводы

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Банкам следует разделить бремя проблем с людьми на фоне пандемии коронавируса и на время отменить комиссионные за переводы, число которых выросло.

С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Он отправил главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной письмо, в котором предложил обнулить комиссии за банковские переводы на время ограничений из-за коронавируса. По его словам, сейчас людям приходится дистанционно расплачиваться с арендодателями, а также помогать переводами родным и знакомым.

«Мы предлагаем, чтобы банки делили бремя проблем, которые сейчас свалились на страну, и помогли людям, ушли от этих платежей, — заявил депутат в беседе с „360“. — Понятно, что банкам надо выстраивать свою экономику, тут никто не спорит, но в условиях особого периода надо разделить общую беду».

По его словам, банки не самые бедные, кто мог бы вложиться вот в эту процедуру.

Собеседник издания подчеркнул, что проблема комиссионных при переводах сейчас весьма актуальна, и выразил надежду, что в Банке России его предложение рассмотрят в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что почти треть россиян (32%) намерены забрать свои деньги из банка, если тенденция на снижение ставок по вкладам продолжится, показало исследование компании IDF Eurasia. Менее половины (43%) сохранят депозиты при любых условиях, еще 18% будут действовать в зависимости от дальнейших жизненных обстоятельств, остальные затруднились с ответом

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