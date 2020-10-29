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Репортер Первого канала рассказал о нападении уличных грабителей в США

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© AP/TASS

© AP/TASS

Журналисты Первого канала, снимавшие сюжет о последствиях грабежей в Филадельфии, подверглись нападению уличной банды.

В результате серьезно пострадал оператор Максим Катаев, получивший сотрясение мозга.

Репортер Георгий Олисашвили рассказал, что произошло утром 27 октября у входа в один из разграбленных магазинов.

По его словам, изначально ничто не предвещало беды, но, когда журналисты уже подходили к своей машине, на улице появились человек десять, которые сразу обратили на россиян внимание, поскольку кроме них, на улице больше не было людей с белым цветом кожи.

Особый интерес у местных жителей, которые оказались бандой уличных грабителей, вызвала видеокамера.

«Мы быстро сели в машину, но не успели закрыть двери на замок: мародеры стали ломиться внутрь, — рассказал Олисашвили в интервью ФАН. — У оператора практически вырвали из рук камеру». Катаев инстинктивно бросился защищать свою аппаратуру, но тут же был окружен толпой молодчиков, которые пять-шесть раз ударили его в голову и шею. После этого они исчезли. Нападение продолжалось не более 30 секунд.

В полиции, куда обратились российские телевизионщики, не изъявили желания ввязываться в конфликт с хорошо организованной уличной бандой. «Два полицейских патруля отказались ехать с нами на место происшествия, — пояснил собеседник издания. — Они сослались на то, что там слишком опасно и они там находиться не могут».

Дело о грабеже завели, но при этом неофициально дали понять, что искать никто ничего не будет, поскольку стражи порядка были завалены в то утро более серьезными обращениями.

Напомним, массовые беспорядки в Филадельфии начались после убийства темнокожего Уолтера Уоллеса полицейскими при задержании 26 октября. Когда полисмены прибыли на вызов и обнаружили Уоллеса с ножом в руке, он отказался сдать оружие и получил девять пуль. Позже мужчина умер в машине скорой помощи.

Поначалу мирные, акции протеста против действий полиции переросли в массовые беспорядки с поджогами и погромами. 28 октября федеральное правительство приняло решение ввести в Филадельфию войска, в городе действует комендантский час. Тем временем в отношении полицейских, проводивших задержание Уоллеса, проводится проверка.

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Собянин назвал сроки массовой вакцинация от коронавируса в Москве

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Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в столице в конце ноября — декабре 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, производители вакцины уже подходят к стадии массового выпуска.

В связи с этим он выразил надежду, что в ноябре-декабре будут получены большие объемы вакцины для того, чтобы появилась возможность свободно записываться для вакцинирования.

Градоначальник уточнил, что уже через несколько недель любой желающий сможет записаться на эту процедуру.

Собянин признался, что у него самого хорошие результаты после вакцинации «Спутником V». «Я недавно сдавал анализы на титры — титры очень неплохие, так что иммунитет держится, что называется», — приводит «Интерфакс» слова мэра, сказанные в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также отметил, что уже привиты более 20 тысяч человек, и никому из них не понадобился больничный лист после вакцинации. Собянин заверил, что после прививки заразить никого невозможно.

Как писал ранее ridus.ru, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что некоторые добровольцы, принявшие участие в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», в ходе пострегистрационных исследований получили положительный тест на COVID-19.

Ранее главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова разъяснила, что все ныне существующие вакцины, в том числе от коронавируса, защищают от тяжелых осложнений заболевания, но не гарантируют полную невосприимчивость к инфекции.

В свою очередь, Замдиректора по научной работе НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, вакцинолог, профессор, доктор биологических наук Надежда Юминова рассказала, что векторные вакцины от коронавируса, в том числе и «Спутник V», могут не только не защитить организм, но и помочь инфекции распространяться. В последнем случае речь идет о малоизвестном побочном эффекте, который может иметь самые трагические последствия.

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