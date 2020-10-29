Репортер Первого канала рассказал о нападении уличных грабителей в США

Журналисты Первого канала, снимавшие сюжет о последствиях грабежей в Филадельфии, подверглись нападению уличной банды.

В результате серьезно пострадал оператор Максим Катаев, получивший сотрясение мозга.

Репортер Георгий Олисашвили рассказал, что произошло утром 27 октября у входа в один из разграбленных магазинов.

По его словам, изначально ничто не предвещало беды, но, когда журналисты уже подходили к своей машине, на улице появились человек десять, которые сразу обратили на россиян внимание, поскольку кроме них, на улице больше не было людей с белым цветом кожи.

Особый интерес у местных жителей, которые оказались бандой уличных грабителей, вызвала видеокамера.

«Мы быстро сели в машину, но не успели закрыть двери на замок: мародеры стали ломиться внутрь, — рассказал Олисашвили в интервью ФАН. — У оператора практически вырвали из рук камеру». Катаев инстинктивно бросился защищать свою аппаратуру, но тут же был окружен толпой молодчиков, которые пять-шесть раз ударили его в голову и шею. После этого они исчезли. Нападение продолжалось не более 30 секунд.

В полиции, куда обратились российские телевизионщики, не изъявили желания ввязываться в конфликт с хорошо организованной уличной бандой. «Два полицейских патруля отказались ехать с нами на место происшествия, — пояснил собеседник издания. — Они сослались на то, что там слишком опасно и они там находиться не могут».

Дело о грабеже завели, но при этом неофициально дали понять, что искать никто ничего не будет, поскольку стражи порядка были завалены в то утро более серьезными обращениями.

Напомним, массовые беспорядки в Филадельфии начались после убийства темнокожего Уолтера Уоллеса полицейскими при задержании 26 октября. Когда полисмены прибыли на вызов и обнаружили Уоллеса с ножом в руке, он отказался сдать оружие и получил девять пуль. Позже мужчина умер в машине скорой помощи.

Поначалу мирные, акции протеста против действий полиции переросли в массовые беспорядки с поджогами и погромами. 28 октября федеральное правительство приняло решение ввести в Филадельфию войска, в городе действует комендантский час. Тем временем в отношении полицейских, проводивших задержание Уоллеса, проводится проверка.