Зачем Минздрав ограничил врачей в высказываниях о коронавирусе

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян объяснил, почему Минздрав РФ принял решение ограничить врачей в праве высказывать свое мнение по поводу распространения коронавируса без согласования с ведомством.

Кирьян полагает, что многочисленные прогнозы медиков приводят к ажиотажу в больницах, а значит, к формированию новой среды для заражения вирусом.

«Прогностических выступлений со стороны медиков должно быть меньше. Люди нуждаются больше не в прогнозах, а в четком наборе рекомендаций, как нужно действовать при коронавирусе», — заявил политолог в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований, посвященного стратегиям борьбы с коронавирусной инфекцией в регионах России.

Петр Кирьян указал на необходимость «соблюдения принципа работы единого федерального центра по информированию граждан о ходе борьбы с пандемией».

У нас должна быть некая единая информационная линия Минздрава, Росздравнадзора, которая объясняет, что происходит и какие меры принимаются. Здесь не должно быть индивидуальных интерпретаций врачей того, что происходит в системе здравоохранения. А вот применительно уже к тактикам и действиям на местах, в регионах — здесь, безусловно, должен использоваться дифференцированный подход, но не в отношении информирования, а в отношении принимаемых действий, — заключил Кирьян.

Советник руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Дмитрий Поликанов, в свою очередь, обратил внимание на то, как региональные власти ведут информационную работу с населением.

«Чиновники сами по себе могут быть очень неплохими людьми, но выстроить живой диалог с гражданами у них получается не всегда хорошо. Это вызывает у людей раздражение, хотя сама по себе проблема зачастую может быть быстро и легко решена», — сказал Поликанов.

Он добавил, что госслужащие в регионах не всегда успевают внятно объяснять свои те или иные решения. В итоге некоторые меры кажутся людям абсурдными.

Директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков предлагает чиновникам брать пример с губернаторов новой волны, чья информационная работа с населением выстроена, по словам эксперта, практически идеально.

«Губернаторы новой волны стали важными каналами информации для населения, их открытость в работе не позволяет трактовать информацию по-разному и не порождает противоречивой информации. Такое взаимодействие с общественностью носит явный морально-психологический окрас и стало менее забюрократизированным», — уверен Комков.

