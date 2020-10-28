Эксперты оценили вероятность восстания в США после выборов президента

Министерство внутренней безопасности США приступило к формированию специальных силовых подразделений, которые будут использованы в случае массовых беспорядков во время и после президентских выборов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников министерства и силовых ведомств.

Так, для обеспечения порядка будут привлекаться не только сотрудники полиции и Национальной гвардии США, но и силовики из пограничной, таможенной и иммиграционной служб. «У нас есть команды, готовые действовать по мере необходимости», — сказал исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности Кен Куччинелли.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что массовое гражданское неповиновение в США во время и после выборов президента — вполне вероятный сценарий.

«Выборы в США в 2020 году однозначно не являются прозрачными. Большая часть из 30 миллионов проголосовавших досрочно — антитрамповские „вбросы“, инспирированные демократами, либо фальсифицированные бюллетени, посланные по почте. Не зря действующий президент США Дональд Трамп пытался оспорить голосование по почте. Поверить в победу Трампа уже практически невозможно. Произведены слишком большие фальсификации, сделаны огромные вложения, чтобы он остался за бортом. Сейчас Трамп стоит перед выбором: спокойно уйти или возмутиться творящимся беспределом», — рассказал «Ридусу» эксперт.

Данилин напомнил, что потенциальные сторонники оппонента Трампа Джо Байдена уже имели опыт гражданского неповиновения в ходе кампании Black Lives Matter.

Перерастание одной кампании в другую может быть делом нескольких часов. Насколько глубоким может быть противостояние на этот раз, будет ли силовое подавление — станет ясно, когда сможем оценить степень охвата и высоту градуса протеста, — заключил политолог.

«Если верить телеканалу CNN с их ссылками на чиновников силовых ведомств, порядок планируется обеспечивать в городах с преобладанием сторонников демократов. Дональд Трамп уже не скрывает своих намерений применить не просто административный ресурс, но и подконтрольные ему силовые ведомства в своих интересах», — добавил директор Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Антон Бибаров-Государев.

«Кроме того, текущая ситуация свидетельствуют о явном снижении доверия со стороны рядового американского избирателя к институту голосования», — отметил эксперт.

Президентские выборы в Соединенных Штатах должны состояться 3 ноября. На пост главы государства претендуют нынешний лидер страны Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

В преддверии выборов с новой силой зазвучали разговоры о «нападении русских хакеров». Усиленно готовятся к провокациям и беспорядкам американские социальные сети.