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ВШЭ заняла первое место в рейтинге THE среди вузов РФ по четырем предметам

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Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) заняла первое место в четырех предметных рейтингах британского издания Times Higher Education (THE). Это является наилучшим результатом по сравнению с другими российскими вузами.

«Помимо этого, ВШЭ представлена в 8 из 11 предметных рейтингов. Тем самым она подтвердила свой статус многопрофильного вуза», — сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ.

Университет занимает первое место среди отечественных высших учебных заведений по предметам «Право», «Бизнес и экономика» (находится в диапазоне 126—150), «Социальные науки» и «Психология» (176—200).

Также вуз фигурирует в рейтинге по предметам «Гуманитарные науки и искусства», «Компьютерные науки», «Естественные науки» и «Инженерно-технические науки».

Хорошая позиция в рейтинге THE факультета права обусловлена «повышением академической репутации, в том числе увеличением цитируемости преподавателей ВШЭ в зарубежных научных журналах», считает декан факультета права Высшей школы экономики Вадим Виноградов.

«По версии рейтинга, факультет права — лучшая юридическая школа в России, и сегодня у нас есть все основания выстроить работу по движению в сторону топ-100. Безусловно, место в рейтинге — не самоцель, в основе лежат качественные изменения», — заявил Виноградов.

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