«Просто с ума сошли»: Зюганов обвинил российское телевидение в русофобии
- 26 октября 2020, 22:51
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подверг резкой критике российское телевидение, которое приветствует русофобские и антисоветские настроения.
По его словам, следовало бы унять антисоветизм, который сочится со всех телеканалов.
«Какая-то аллергия на это дело, просто с ума сошли, — цитирует политика „РИА Новости“. — Иногда смотришь и думаешь: а в чем солидарность?».
Выступая на встрече депутатов с правительством, Зюганов отметил, что несмотря на внесенную в Конституцию поправку о единстве истории, «одна грязь за другой ползет», что вызывает жесткое отторжение и недоумение.
По мнению политика, можно не разделять взгляды, но уважительно к этому относиться.
В этой связи Зюганов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину обсудить проблему некоторых СМИ, которые некорректно преподносят историю.
«Какой ни возьми художественный фильм — одни враги тут страну формировали, раскулачивали», — пояснил лидер КПРФ.
Ранее сообщалось, что в старинном городе Тарусе Калужской области депутаты городской Думы приняли решение переименовать улицы в исторической части города, вернув им дореволюционные названия. По словам главы Тарусского района Руслана Смоленского, с «декоммунизацией» города согласились далеко не все местные жители. Смоленский пожаловался журналистам, что при подготовке решения депутатам городской Думы пришлось столкнуться с «колоссальным» давлением, но «пошли до конца, как 300 спартанцев».
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