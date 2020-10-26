«Просто с ума сошли»: Зюганов обвинил российское телевидение в русофобии

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подверг резкой критике российское телевидение, которое приветствует русофобские и антисоветские настроения.

По его словам, следовало бы унять антисоветизм, который сочится со всех телеканалов.

«Какая-то аллергия на это дело, просто с ума сошли, — цитирует политика „РИА Новости“. — Иногда смотришь и думаешь: а в чем солидарность?».

Выступая на встрече депутатов с правительством, Зюганов отметил, что несмотря на внесенную в Конституцию поправку о единстве истории, «одна грязь за другой ползет», что вызывает жесткое отторжение и недоумение.

По мнению политика, можно не разделять взгляды, но уважительно к этому относиться.

В этой связи Зюганов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину обсудить проблему некоторых СМИ, которые некорректно преподносят историю.

«Какой ни возьми художественный фильм — одни враги тут страну формировали, раскулачивали», — пояснил лидер КПРФ.

Ранее сообщалось, что в старинном городе Тарусе Калужской области депутаты городской Думы приняли решение переименовать улицы в исторической части города, вернув им дореволюционные названия. По словам главы Тарусского района Руслана Смоленского, с «декоммунизацией» города согласились далеко не все местные жители. Смоленский пожаловался журналистам, что при подготовке решения депутатам городской Думы пришлось столкнуться с «колоссальным» давлением, но «пошли до конца, как 300 спартанцев».