Трубоукладчик «Академик Черский» направился на базу «Северного потока-2»

Российское краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский» направилось в немецкий порт Мукран, где находится логистическая база «Северного потока-2».

Именно на ней хранятся трубы для строительства газопровода.

Также в сторону Германии направились суда снабжения «Умка» и «Финвал».

Прибытие «Академика Черского» в порт Мукран ожидается 27 октября в 9:00 по местному времени, сообщает MarineTraffic.

Как отмечает «РИА Новости», судно несколько месяцев простояло в немецком порту, после чего в начале октября прибыло в Калининград и встало на якорь напротив Куршской косы. Рядом с ним проводило работы судно снабжения «Финвал», зарегистрированное на «Газпромбанк лизинг».

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил, что корабли Военно-морского флота РФ, которые сопровождали российские суда, строящие «Северный поток-2», помогли избежать провокаций со стороны иностранных флотов.

Сообщалось также, что российская компания «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС), арендующая баржу-трубоукладчик «Фортуна», отказалась предоставить ее для завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Баржу планировалось привлечь к достройке газопровода вместе с «Академиком Черским».

«Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры суммарно финансируют проект на 50%.



В конце 2019 года, когда из-за санкций США были остановлены работы по строительству «Северного потока — 2», глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия достроит трубопровод своими силами, а министр энергетики Александр Новак назвал «Академика Черского» возможным достройщиком. Сейчас «Северный поток — 2» построен на 93%.