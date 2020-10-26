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Депутат Госдумы объяснил провал «Слуги народа» на местных выборах

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Комментируя итоги местных выборов на Украине, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что самый главный их итог — провал правящей партии «Слуга народа».

Он пояснил, что при небольшой явке — меньше 37% — эта партия проиграла практически все выборы мэров крупных городов.

Например, в Киеве, где на протяжении многих лет «Квартал-95» во главе с нынешним президентом страны всячески критиковал действия действующего мэра Виталия Кличко.

«Сейчас же за кандидатов от «Слуги народа» проголосовало, в общей сложности, меньше 2,5% населения Киева, — цитирует Чепу ФАН. — Но я говорю не о победе Кличко, я говорю о провале «Слуги народа».

По словам депутата Госдумы, этот проигрыш объясняется тем, что запас доверия к главе государства Владимиру Зеленскому исчерпан.

Политик объяснил, что 70% голосов, отданных за Зеленского на президентских выборах, являлись авансом на будущее. Украинцев не устраивала политика Порошенко, и они рассчитывали на изменения, которых в итоге не получили, подытожил Чепа.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение в день местных выборов опроса по важным для страны темам. В результате, по данным exit poll группы «Рейтинг», 45% граждан Украины, пришедших на выборы, поддержали создание свободной экономической зоны в Донбассе. Против этой идеи высказались 43% опрошенных, а еще 12% граждан отказались отвечать.

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