Создание свободной экономической зоны в Донбассе поддержали 45% украинцев

По данным exit poll группы «Рейтинг», 45% граждан Украины, пришедших на местные выборы, поддержали создание свободной экономической зоны в Донбассе.

Против этой идеи высказались 43% опрошенных.

Еще 12% граждан отказались отвечать.

Как отмечает «РИА Новости», президент Украины Владимир Зеленский инициировал опрос по важным для страны темам в день местных выборов. Правда, следует учесть, что в отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят лишь консультативный характер.

Помимо вопроса о создании в Донбассе свободной экономической зоны, Зеленский также предложил узнать у граждан, поддерживают ли они введение пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах (за — 81%) и считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом (за — 78%).

Кроме того, украинцам было предложено высказать своем мнение относительно сокращения числа депутатов Верховной рады до 300 (за — 95%) и легализации медицинского каннабиса (за — 70%), пишет агентство.

Напомним, местные выборы на Украине не проводились на территории Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются киевской властью.