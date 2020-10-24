В турецком отеле произошел конфликт с участием россиян

Между российским предпринимателем, владельцем отеля в турецкой провинции Анталья, и арендатором этой гостиницы разгорелся конфликт.

Невольными свидетелями этого инцидента стали несколько туристов.

Оказалось, что в связи с убытками из-за пандемии коронавируса житель района Кумлуджа Орхан Каплан, арендовавший отель на пять месяцев, попросил владельца продлить срок аренды, но получил отказ.

Как сообщает газета Hurriyet, россиянин приказал ему срочно выселить из отеля постояльцев, но арендатор отказался, объяснив, что срок пребывания туристов в гостинице еще не истек.

В итоге, по словам Каплана, 21 октября в отель приехала группа из 15 русскоговорящих человек. Они напали на него и двух его сотрудников, избили, связали руки и ноги, а затем заставили подписать финансовый документ и забрали из сейфа 1200 лир (около 11,5 тысяч рублей).

Туристам они приказали немедленно покинуть отель, пишет издание.

Стражи порядка, прибывшие в отель по звонку одного из туристов, развязали Каплана, после чего его доставили в больницу.

Видео с нападением на отель снял один из туристов.

Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, официальная информация об участии россиян в этом инциденте не поступала. «Обращения российских граждан по данному случаю также не зафиксированы», — добавили агентству в дипмиссии.