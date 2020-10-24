Под Выборгом застрелили отца экс-пилота «Формулы-1» Виталия Петрова

Муниципальный депутат и бизнесмен Александр Петров погиб в результате покушения.

Неизвестный открыл огонь около 18:00 на участке Петрова в поселке Великое, расположенном примерно в 50 км от Выборга Ленинградской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с руководителем регионального СУ СК РФ Сергеем Сазиным.

Согласно одной из версий, бизнесмена мог застрелить снайпер. По информации 47News, в него выстрелили, когда он вышел из бани окунуться.



Как сообщает источник ФАН, тело Петрова обнаружил сторож. Сигнал от него поступил в 17:39.

По данным издания, отец экс-пилота «Формулы-1» Виталия Петрова был депутатом городского совета Выборга, а также совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания».



Как сообщает Mash на Мойке, он вложил в спортивную карьеру своего сына около 15 млн долларов.