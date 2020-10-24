Письмо главы НКР Путину названо нарушением этических норм

Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев считает письмо руководителя непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна президенту России Владимиру Путину шагом, выходящим за рамки этических норм.

В своем послании Арутюнян попросил российского лидера сделать все возможное для урегулирования карабахского конфликта. Еще он привел свою точку зрения по поводу истории региона.

По мнению Гянджалиева, исторические факты в послании Арутюняна намерено искажены. В частности, главе азербайджанской общины не понравились заявления Араика Арутюняна о карабахских царствах.

Я и более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев возмущены этой ложью. В 1805 году Кюрекчайский договор с Россией был подписан карабахским ханом, азербайджанцем Ибрагим-Халил-ханом, — указал Гянджалиев.

Он подчеркнул, что богатое и культурное наследие азербайджанского народа в Карабахе было «уничтожено и разграблено во время армянской оккупации». При этом среди пострадавших от грабежей объектов была и православная церковь в Шуше.

«Как неоднократно подчёркивал президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев, армянская община Нагорного Карабаха будет жить вместе с азербайджанской общиной в пределах Азербайджана и будет пользоваться экономическими возможностями страны», — приводит слова Турала Гянджалиева портал NEWS.ru.

Напомним, что 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в обстреле населенных пунктов и позиций азербайджанской армии. Он также отметил, что провокации со стороны армянских вооруженных сил в последнее время носят регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется с 1992 года. После Карабахской войны 1992−1994 годов под контролем армян оказалось 20% территории, которая раньше принадлежала Азербайджану.

Сейчас на этой территории расположена самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика. Мировое сообщество полагает, что НКР является частью Азербайджана.