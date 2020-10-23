COVID-19 передается членам семьи от детей в 1,5 раза чаще, чем от взрослых

В семье главным переносчиком коронавируса оказались дети, которые передают инфекцию своим родственникам в 1,5 раза чаще, чем взрослые, сообщает оперштаб Москвы.

По результатам эпидемиологических исследований, проведенных с 1 июня по 21 октября, выяснилось, что, независимо от тяжести течения болезни, 17% инфицированных COVID-19 детей впоследствии заразили совместно проживающих членов семьи.

В то же время лишь 11% взрослого населения передали инфекцию своим родственникам.

Как сообщается в Telegram-канале оперштаба, основой для исследования стали более 280 тысяч случаев заражения коронавирусом.

В оперштабе также напомнили, что дети чаще всего переносят болезнь бессимптомно или в легкой форме, однако способны заразить взрослых, в первую очередь пожилых людей. В связи с этим необходимо соблюдать меры безопасности и по возможности сократить контакты с пожилыми родственниками.

В России за минувшие сутки выявлено 17 340 случаев COVID-19, что стало очередным рекордом за весь период пандемии. Зафиксировано 283 летальных исхода. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 480 646 заразившихся и 25 525 скончавшихся.

Как писал ранее ridus.ru, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев предположил, что коронавирусная инфекция перестанет быть самой значимой проблемой в мире только через полтора-два года, когда 70% человечества переболеет COVID-19.

Согласно расчетам ученых российского Центра мониторинга биологических рисков, вторая волна пандемии достигнет своего пика только в середине декабря. 16 декабря количество новых заражений COVID-19 в сутки, по прогнозам аналитиков, достигнет примерно 24 тысяч, после чего постепенно пойдет на спад.

