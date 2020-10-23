Набиуллина рассказала о темпах восстановления экономики

В третьем квартале 2020 года российская экономика восстанавливалась быстрее изначальных ожиданий, однако в четвертом квартале и в начале 2021 года этот процесс будет происходить медленнее, чем прогнозировалось, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране.

Она отметила, что прирост ВВП РФ в 2021 году пересмотрен на 0,5 п. п. вниз — до 3,0—4,0%.

«Это уточнение отражает и эффект более высокой базы 2020 года, учитывая, что прогноз по ВВП на 2020 год улучшен», — цитирует Набиуллину «Интерфакс».

Ранее Центробанк улучшил прогноз падения ВВП РФ на 2020 год до 4—5% с 4,5—5,5%, а на 2021 год ухудшил прогноз роста до 3—4% с 3,5—4,5%. При этом прогноз роста на 2022 год сохранен в пределах 2,5—3,5%, а по 2023 году он составляет 2,0—3,0%.

Глава ЦБ подчеркнула, что возврат к докризисному уровню должен произойти в первом полугодии 2022 года, пишет агентство.

Ранее Набиуллина говорила, что видит пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Эксперты ждали от Центробанка новых шагов по поддержке восстановления экономики, а в Сбербанке предсказывали, что в сентябре ключевая ставка может снизиться до 4%.



В итоге Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% после четырех раундов ее снижения. Это самый низкий показатель ключевой ставки за всю историю постсоветской России.

