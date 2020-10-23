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Новый энергоблок запущен на Ленинградской АЭС

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© rosatom.ru

© rosatom.ru

На Ленинградской АЭС состоялся первый запуск нового энергоблока № 6 с реактором ВВЭР-1200. Он был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт, сообщает пресс-служба «Росатома».

«В процессе наладки энергоблока есть две важных вехи. Одна — это первый вывод реактора в критическое состояние на минимально контролируемый уровень мощности, когда реактор начинает жить. И вторая, еще более важная веха — первое включение в сеть, когда энергоблок начинает выполнять свою функцию и производить электроэнергию», — отметил первый заместитель генерального директора по операционному управлению ГК «Росатом» Александр Локшин.

© rosatom.ru

Далее предстоит этап опытно-промышленной эксплуатации. Специалисты проверят оборудование в динамических режимах работы энергоблока. Речь идет об испытаниях, связанных с имитацией отключения основного оборудования на разных уровнях мощности. Если все пройдет успешно, в 2021 году блок введут в промышленную эксплуатацию.

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