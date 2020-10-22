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Путин: отказ от углеводородов нереалистичен в ближайшие 50 лет

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© Алексей Дружинин/ТАСС

© Алексей Дружинин/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин назвал нереалистичным отказ от углеводородов как источника энергии в ближайшие 50 лет.

По его словам, в ближайшей перспективе отказ от углеводородов не выглядит реалистичным, если все хотят быть конкурентоспособными.

Российский лидер пояснил, что ближайшей перспективой он считает несколько десятилетий в будущем — 30, 40, 50 лет.

«Это нереалистично просто», — приводит ТАСС слова Путин, сказанные на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства также отметил, что в настоящее время Россия работает над созданием альтернативных источников энергии. «Над солнечной энергией, над водородной энергией, работаем над этим», — уточнил он.

Путин подчеркнул, что, если Россия является одной из самых богатых стран по углеводородам, нефти и газу, это совсем не означает, что не нужно думать о будущем.

В ходе заседания президент также признался, что гордится гражданами страны, проявившими во время пандемии коронавируса свои самые лучшие качества. Особенно, по словам главы государства, отличились работники отечественной системы здравоохранения.

Кроме того, Путин отметил, что видит целью и смыслом своей жизни укрепление страны.

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