Выигравшие в «Столото» не могут получить свои деньги

С трудностями в получении законного выигрыша столкнулись участники российских лотерей компании «Столото».

Объясняется это сложностями прохождения процедуры идентификации в регионах и отсутствием возможности получить выигранные деньги без комиссии.

Эксперты посчитали сложившуюся ситуацию недопустимой и напоминающим мошенничество.

Получить выигрыш свыше 15 тысяч рублей становится проблемой для жителей многих субъектов РФ, поскольку пройти обязательную процедуру идентификации можно только в розничной точке «Столото», а такие пункты есть далеко не везде.

Как стало известно газете «Известия», например, такого пункта нет в Кургане, хотя лотерейные билеты в этом областном центре продаются.

В свою очередь игрок из Пермского края смог забрать свои деньги только в Казани, так как подтвердить личность ему удалось только там.

Предпринимателю из Севастополя Всеволоду Паевщикову, выигравшему в июле в лотерею 22,5 тысячи рублей, пришлось ехать за выигрышем за 80 км от своего города в Симферополь. Но и там он не смог получить деньги, поскольку розничные точки не работали в связи с ограничениями по коронавирусу.

Эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин заявил в беседе с изданием, что «Столото» плохо справляется со своей работой, так как государственная лотерея должна иметь возможность выплатить средства любому участнику, независимо от того, где он находится.

Паевщиков в итоге получил свой выигрыш только осенью, оказавшись проездом в Санкт-Петербурге, но при этом ему пришлось заплатить комиссию. В интервью он рассказал о существовании так называемого кошелька «Столото», встроенного по умолчанию в приложение и сайт компании. По его словам, выигрыши до 15 тысяч рублей автоматически падают в этот кошелек, и получить их без комиссии невозможно. «Вы можете либо купить еще билеты, либо, заплатив комиссию, вывести на банковскую карту, а это 2,9% плюс 50 рублей за каждую транзакцию», — пояснил он.

В PR-службе «Столото» проблемы с получением выигрыша объяснили тем, что из-за пандемии коронавируса сроки сбора и верификации информации немного увеличены, так как сотрудники переведены на удаленный режим работы, а некоторые ключевые сотрудники болеют.

Экономист Андрей Бунич назвал схему с удержанием комиссии с выигрышей в государственной лотерее злоупотреблением, потому что на самом деле лотерея не частная, а государственная.