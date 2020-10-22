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Партнер России по «Северному потоку-2» отложил покупку американского газа

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

Французская компания Engie, являющаяся партнером «Газпрома» по строительству газопровода «Северный поток-2», отложила покупку американского сжиженного природного газа (СПГ).

Подписание контракта с NextDecade, который оценивается в 7 миллиардов долларов, пока не состоялось.

Дело в том, что власти Франции, владеющие 23,6% акций Engie, попросили руководство компании еще раз оценить сделку из-за экологических опасений.

Как сообщает Bloomberg, соглашение рассчитано до 2045 года. По его условиям, в Техасе должен быть построен терминал. При этом газ будет добываться методом гидроразрыва, который считается экологически вредным. Возможно, именно этот фактор послужил поводом для отсрочки заключения сделки.

Ранее экологическая группа Les Amis de la Terre France призвала Engie отказаться от контракта с NextDecade как раз потому, что речь идет о сланцевом газе.

Недавно стало известно, что Вашингтон создает коалицию, чтобы помешать завершению строительства «Северного потока — 2». Об этом рассказал госсекретарь США Майк Помпео. Он пояснил, что газопровод представляет риски для Европы, так как она станет зависимой от российского газа.

За резолюцию по остановке строительства газопровода проголосовало большинство депутатов Европарламента. Поддержали идею 532 человека, против высказались 84.

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