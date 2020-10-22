Раскрыта схема отслеживания прибывавших из-за рубежа россиян

Стало известно, как в начале пандемии осуществлялся контроль за прибывающими из-за границы россиянами.

Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Он объяснил, что при прилете из другой страны россиянин включал телефон, в результате чего оператор мобильной сети определял, откуда и когда прибыл гражданин.

«Далее автоматически телефон ставился на контроль», — написал Шадаев в своем исследовании «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России», которое было опубликовано на сайте РАНХиГС.

По словам министра, операторы связи ежедневно предоставляли властям такую информацию, однако персональные данные россиян оставались конфиденциальными.

Глава ведомства также раскрыл схему отслеживания вернувшихся из-за границы граждан: координаты их первой ночи в России определялись как место жительства человека, а затем оператор информировал его о нарушении в случае выезда за пределы этой зоны в течение 14 дней.

«Если человек не вернулся в зону за какой-то срок, либо у него было больше трех нарушений, мы передавали этот номер региону», — добавил Шадаев, отметив, что наказания для нарушителя предусмотрено не было.

Министр также заверил, что позже все полученные данные были удалены, а работа системы отслеживания остановлена.

Ранее в Минкомсвязи сообщили, что все персональные данные, которые использовались при оформлении цифровых пропусков в регионах, удалены. Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус», которое разработали для организации электронного пропускного режима, было запущено в апреле. Оно позволяло получать жителям регионов QR-код в том числе для разрешения выйти из дома в период самоизоляции в связи с коронавирусом. В Москве был утвержден собственный порядок получения и использования цифровых пропусков.