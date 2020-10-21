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«Нет новых лиц и идей»: эксперт предсказал КПРФ крах на выборах в Госдуму

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На выборах в Госдуму в 2021 году КПРФ может не преодолеть 10-процентный барьер. В партии наступил кризис из-за отсутствия свежих идей и новых лидеров, а потому её политические перспективы туманны. Такое мнение высказал профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который проходил в МИА «Россия сегодня».

«Партия консервируется. Уже долгое время она не выдвигает никаких свежих идей, которые бы нашли отклик в обществе или даже в правительстве», — отметил Матвейчев.

По мнению эксперта, у КПРФ был неплохой шанс ярко заявить о себе во время пенсионной реформы, но партия его упустила.

«Единая Россия» начала терять рейтинг в связи с пенсионной реформой. КПРФ, по идее, могла бы подобрать этот рейтинг и оказаться на подъеме. Но она ничего такого не сделала. Рейтинг стал подбирать кто-то другой. Безусловно, это отразилось на результате КПРФ по итогам единого дня голосования. Коммунисты смогли выставить своих кандидатов лишь на 20% вакансий, — указал профессор ВШЭ.

Олег Матвейчев полагает, что КПРФ пытается сейчас выйти из кризиса с помощью радикализации. Так, по его словам, коммунисты стали чаще выдвигать «экстремистские лозунги» и делать резкие заявления в Госдуме по поводу политики Кремля.

«Все это пустое. Радикализм хорошо подходит молодым, юным, зубастым и так далее. А не людям, которых за 30 лет прекрасно уже изучили», — цитирует эксперта «РИА Новости».

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