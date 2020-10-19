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Занятия россиян спортом предложили компенсировать налоговым вычетом

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© Александр Щербак/ТАСС

© Александр Щербак/ТАСС

Поправки о налоговом вычете по расходам граждан на физкультурно-оздоровительные услуги были рассмотрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Предполагается, что данный вычет по НДФЛ пополнит линейку социальных налоговых вычетов.

Благодаря им уменьшается налоговый платеж или возвращается уже уплаченный в течение года НДФЛ.

Как сообщается на сайте правительства, по поручению президента РФ Владимира Путина соответствующие изменения в Налоговый кодекс подготовил Минфин.

Налоговый вычет, предназначенный для граждан, занимающихся физкультурой и спортом, планируется предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ.

Максимальный размер вычета может составить 15,6 тысяч рублей, говорится в сообщении.

Минспорту поручено сформировать перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет.

После доработки законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести пенсионный налоговый вычет.

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