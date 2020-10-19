Врач опровергла связь сахарного диабета с употреблением сладкого

Главной причиной развития сахарного диабета является избыточная масса тела, заявила диабетолог Ольга Демичева.

По ее словам, сахарный диабет не появляется от чрезмерного употребления сладкого, это миф.

Она подчеркнула, что сильно распространившийся в последние годы диабет II типа напрямую ассоциируется с ожирением.

«Чрезмерное употребление кондитерских изделий, сладостей, жирных продуктов может приводить к ожирению, — сказала Демичева в эфире радиостанции „Говорит Москва“. — Злоупотреблять продуктами, содержащими много сахаров, значит рисковать массой тела и качеством зубов».

Что касается идеи маркировать продукты с высоким содержания сахара, диабетолог заявила, что программы оздоровления нации необходимо согласовывать со специалистами.

В пример она привела американскую госпрограмму, предусматривающую обогащение молока витамином D. «Если бы такая программа была принята, это была бы хорошая массовая профилактика, она бы работала, — отметила Демичева в интервью. — А мы говорим о маркировке кондитерских изделий, это не работает».

© Pixabay

Ранее стало известно, что Институт развития правового общества предложил маркировать продукты и напитки, содержание сахара в которых превышает 5 г на 100 г продукта. Авторы документа указали, что избыток сахара в пище может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, ожирению и онкологии, пишет газета «Известия».

Как сообщал ridus.ru, с проблемой лишнего веса в России знакомы 47,6% мужчин и 35,6% женщин. При этом представительницы слабого пола гораздо чаще страдают ожирением: 27,6% против 19%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ожирение провоцирует рост числа хронических заболеваний, в числе которых — гипертония, диабет, поражения сердечно-сосудистой системы. Естественно, слишком толстые люди попадают в группу риска во время пандемии. У них чаще наблюдаются тяжелые осложнения в результате COVID-19.