Прожиточный минимум московских пенсионеров увеличат в 2021 году

В 2021 году столичным пенсионерам увеличат прожиточный минимум на 918 рублей.

В итоге он достигнет 13 496 рублей.

Соответствующий закон подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Признать утратившим силу с 1 января 2021 года Закон города Москвы от 30 октября 2019 года № 26 «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 год», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Проект закона был поддержан на заседании Мосгордумы, в ходе которого первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ольга Грачева отметила, что количество получателей региональной социальной доплаты (РСД) к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в 2021 году составит 85 тысяч человек.

На данный момент прожиточный минимум пенсионера составляет 12 578 рублей, а доплату к пенсии получают 70 875 человек.

Ранее сообщалось, что при новой методике расчета со следующего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет расти быстрее прожиточного минимума.

Как писал ridus.ru, ошибки в системе учета в Пенсионном фонде России (ПФР) в 2017—2019 годах, которые чаще всего приводили к нарушениям пенсионных прав граждан страны, выявлены в ходе проверки Счетной палатой РФ. Из-за найденных недочетов размер пенсии, назначаемой людям, необоснованно занижался.