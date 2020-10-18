Минобороны Армении заявило об уничтожении 9 азербайджанских беспилотников
- 18 октября 2020, 22:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В воскресенье, 18 октября, в зоне карабахского конфликта были сбиты 9 азербайджанских беспилотников.
Два из них уничтожили над территорией Армении, сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
По его словам, Азербайджан вновь нарушил гуманитарное перемирие. С утра азербайджанские военные начали наступление на северном направлении и были отброшены. После этого возобновились атаки на южном фронте.
«В очередной раз были использованы беспилотники, — цитирует Ованнисяна ТАСС. — Девять беспилотных аппаратов были уничтожены, из них два — над территорией Арменией».
Он также отметил, что в настоящий момент особенно упорные столкновения происходят на южном фронте.
Как писал ridus.ru, накануне Баку и Ереван договорились о гуманитарном перемирии в зоне карабахского конфликта с 00:00 18 октября. Однако в воскресенье утром Азербайджан обвинил Армению в нарушении гуманитарного перемирия, заявив, что Баку оставляет за собой право на ответные меры.
Позднее Минобороны Азербайджана сообщило о сбитом 18 октября армянском штурмовике Су-25, что в Ереване сразу же опровергли.
Предыдущая попытка перемирия, о котором было объявлено 10 октября, провалилась. Стороны нарушили режим прекращения огня, и боевые действия возобновились.
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