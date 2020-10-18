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Минобороны Армении заявило об уничтожении 9 азербайджанских беспилотников

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

В воскресенье, 18 октября, в зоне карабахского конфликта были сбиты 9 азербайджанских беспилотников.

Два из них уничтожили над территорией Армении, сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, Азербайджан вновь нарушил гуманитарное перемирие. С утра азербайджанские военные начали наступление на северном направлении и были отброшены. После этого возобновились атаки на южном фронте.

«В очередной раз были использованы беспилотники, — цитирует Ованнисяна ТАСС. — Девять беспилотных аппаратов были уничтожены, из них два — над территорией Арменией».

Он также отметил, что в настоящий момент особенно упорные столкновения происходят на южном фронте.

© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Как писал ridus.ru, накануне Баку и Ереван договорились о гуманитарном перемирии в зоне карабахского конфликта с 00:00 18 октября. Однако в воскресенье утром Азербайджан обвинил Армению в нарушении гуманитарного перемирия, заявив, что Баку оставляет за собой право на ответные меры.

Позднее Минобороны Азербайджана сообщило о сбитом 18 октября армянском штурмовике Су-25, что в Ереване сразу же опровергли. 

Предыдущая попытка перемирия, о котором было объявлено 10 октября, провалилась. Стороны нарушили режим прекращения огня, и боевые действия возобновились.

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