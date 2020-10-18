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Политолог раскрыл цель вмешательства Турции в карабахский конфликт

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

Турция преследует несколько целей, вмешиваясь в военный конфликт в Нагорном Карабахе, заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его словам, в первую очередь Турция надеется расширить таким образом свое влияние через Азербайджан.

Кроме того, вмешательство Турции может создать проблемы России как посреднику в переговорах между двумя враждующими странами.

В беседе с URA.RU Брутер подчеркнул, что Турция пользуется тем, что ведущие страны НАТО, не предпринимают никаких других мер, кроме заявлений, и своими действиями демонстрирует, что она в отличие от них может повлиять на военный конфликт.

«Это стандартная ситуация, в ней нет ничего необычного, — пояснил политолог в интервью изданию. — Турция продавливает выгодные себе варианты развития событий».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Россия, Франция и США, являющиеся сопредседателями Минской группы ОБСЕ, занимаются поставками вооружений в Армению. Турецкий лидер также обвинил Армению в нарушении перемирия и возобновлении обстрелов Азербайджана.

В свою очередь посол Армении в России Вардан Тоганян назвал Турцию полноценным участником этого военного конфликта. По его словам, Турция перебрасывает в зону армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе вооружения и военных советников.

По информации СМИ, находящаяся сейчас на территории Азербайджана группировка турецких войск насчитывает примерно 600 человек, включая инструкторов.

Напомним, накануне власти Армении и Азербайджана приняли решение объявить гуманитарное перемирие в зоне карабахского конфликта с 00:00 18 октября, но нарушили соглашение.

До этого по итогам трехсторонних переговоров в Москве на уровне глав МИД Армения и Азербайджан договорились о перемирии с 10 октября, однако тогда тоже нарушили режим прекращения огня и возобновили боевые действия.

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