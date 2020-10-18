Бастрыкин рассказал о комплексе бесконтактного определения эмоций человека

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что вскоре в ведомстве может появиться комплекс бесконтактного определения психоэмоционального состояния человека.

По его словам, выбор пал на разрабатываемый в Санкт-Петербурге программно-аппаратный комплекс, который анализирует характеристики голоса, мимику, движения глаз, частоту моргания и движения тела.

Бастрыкин пояснил, что собранная таким образом информация поможет выявить изменения эмоциональных и когнитивных реакций человека на задаваемые вопросы.

Он также рассказал в интервью «Российской газете», что в настоящий момент достигнута предварительная договоренность о доработке данной системы для возможного дальнейшего использования в СК РФ.

«Нами предпринимаются последовательные шаги по внедрению новейшей криминалистической техники», — отметил Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что глава СК направил криминалистов на Камчатку для проверки проб, взятых на месте загрязнения Тихого океана.