Бастрыкин рассказал о комплексе бесконтактного определения эмоций человека
- 18 октября 2020, 20:26
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что вскоре в ведомстве может появиться комплекс бесконтактного определения психоэмоционального состояния человека.
По его словам, выбор пал на разрабатываемый в Санкт-Петербурге программно-аппаратный комплекс, который анализирует характеристики голоса, мимику, движения глаз, частоту моргания и движения тела.
Бастрыкин пояснил, что собранная таким образом информация поможет выявить изменения эмоциональных и когнитивных реакций человека на задаваемые вопросы.
Он также рассказал в интервью «Российской газете», что в настоящий момент достигнута предварительная договоренность о доработке данной системы для возможного дальнейшего использования в СК РФ.
«Нами предпринимаются последовательные шаги по внедрению новейшей криминалистической техники», — отметил Бастрыкин.
Ранее сообщалось, что глава СК направил криминалистов на Камчатку для проверки проб, взятых на месте загрязнения Тихого океана.
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