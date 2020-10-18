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«Лаборатория Касперского» раскрыла новый вид мошенничества

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© pixabay.com

© pixabay.com

Оплачиваемые опросы — это еще один вид мошенничества, который появился в Сети за последнее время.

«Лаборатория Касперского» обнаружила за первые восемь месяцев 2020 года более 2,5 тысяч мошеннических сайтов, предлагающих пройти опрос за вознаграждение.

Число этих сайтов увеличилось в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было выявлено 935 подобных ресурсов.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей «Лаборатории Касперского», злоумышленники обещают ценный приз или крупную денежную сумму до 200 тысяч рублей за ответы на вопросы от «крупной компании». Зачастую мошенники ссылаются на известных персон, которые якобы рекламируют данного производителя.

После прохождения опроса интернет-пользователю сообщают об условии получения денег — ему требуется перевести по указанным реквизитам несколько сотен рублей в качестве комиссионных или закрепительного платежа. Получив эту сумму, злоумышленники прекращают общение.

© Pixabay

© Pixabay

Как отметила в беседе с изданием руководитель аналитического департамента Infosecurity a Softline Company Дарья Кошкина, мошенники порой получают не только деньги, но и данные банковской карты. По ее словам, с начала года ущерб от этого вида мошенничества исчисляется миллиардами рублей.

Ранее сообщалось, что в России набирает популярность новый вид мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками ЖКХ, полиции, судебными приставами и под предлогом вымышленной задолженности за коммунальные услуги вымогают деньги.

Чаще всего мошенники действуют вдвоем, один из них выдает себя за сотрудника управляющей компании, второй представляется работником той или иной государственной службы.

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