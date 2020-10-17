Милонов попал под обстрел в Степанакерте

Депутат Госдумы Виталий Милонов едва не погиб при обстреле Степанакерта, который начался ночью и продолжался до самого утра.

Сигналы тревоги, не смолкая, предупреждали о возможном авиационном ударе примерно с полуночи.

В результате Милонов оказался в эпицентре ракетных ударов.

«Была использована ракета, она попала в дом буквально в сотне метров от гостиницы, где мы жили, — рассказал депутат в интервью ФАН. — Где жили журналисты из многих стран». Он добавил, что там не было никаких военных объектов. «Просто они, видимо, промазали», — предположил он.

По словам местных жителей, ракета была баллистической. Дом был полностью разрушен. Мощность удара была настолько сильной, что очевидцам сначала показалось, что это землетрясение.

Милонов сообщил, что в доме находилась женщина, и ей удалось остаться в живых. С тяжелыми ранениями ее госпитализировали.

Как отмечает издание, ранее Милонов был включен властями Азербайджана в черный список после посещения Нагорного Карабаха. В ответ на это парламентарий заверил, что он не военный и не шпион, а в Степанакерт прибыл исключительно с гуманитарной целью и желанием помочь местным жителям.

Напомним, Армения и Азербайджан решили объявить перемирие с полночи 18 октября.

Ранее по итогам трехсторонних переговоров в Москве на уровне глав МИД Армения и Азербайджан договорились о перемирии с 10 октября, однако нарушили режим прекращения огня, и боевые действия возобновились.