Пенсионерку с COVID-19 выписали из больницы с переломом руки и синяками

Из инфекционной больницы в Нижнем Тагиле была выписана 85-летняя пенсионерка, которую лечили от коронавируса.

Перед выпиской родственников предупредили, что женщина повредила себе руку, поэтому поначалу ее дочь не придала значения небольшому синяку.

Однако внучка обратила внимание на многочисленные гематомы на обеих руках своей бабушки, и на следующее утро ей вызвали скорую. Медики диагностировали у пенсионерки перелом правого плеча, хотя из больницы ее выписывали без гипса и повязки. По предположению врачей, синякам на теле женщины было уже больше недели.

Сама она рассказала, что в больнице ее били кулаками и привязывали к кровати, сообщает E1.

В разговоре с родственниками лечащий врач стала уверять, что пациентка упала сама, а также разгибала прутья, засовывала голову в решетку кровати и кидалась на врача.

После обращения в полицию выяснилось, что телесные повреждения были нанесены в период со 2 по 14 октября в инфекционной больнице Нижнего Тагила. Назначена судмедэкспертиза, пишет издание.

Как писал ранее ridus.ru, депутат Государственной думы РФ Анатолий Литовченко сообщил, что добился госпитализации 88-летней жительницы города Коркино Челябинской области с коронавирусной инфекцией и тяжелым поражением легких. Устроить женщину в больницу удалось только через неделю после постановки диагноза.

По словам Литовченко, за помощью к нему обратилась внучка пациентки. В коркинских и челябинских медицинских учреждениях свободных коек родственники больной не нашли, и в итоге пожилую женщину пришлось отправить на госпитализацию в село Еткуль.

Проблемы с медицинским обслуживанием из-за коронавируса возникают и у жителей Перми. Они утверждают, что от них требуют сдавать платные тесты на COVID-19, без которых им отказывают в обслуживании в городских поликлиниках. Бесплатных тестов в городе уже не хватает.