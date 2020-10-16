Минобороны Армении заявило о тяжелых боях на юге Карабаха

Тяжелые бои ведутся на южном направлении фронта в зоне карабахского конфликта, на границе с Ираном, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он также сообщил о применении авиации Азербайджаном.

По его словам, упорные бои с применением артиллерии, БПЛА и авиации проходили с утра на юге и севере Карабаха.

Представитель Минобороны Армении добавил, что противник осуществил несколько попыток наступления, которые все были отброшены.

«Азербайджанским ВС не удалось захватить ни одной позиции», — цитирует Ованнисяна «Интерфакс».

Кроме того, омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян сообщил в Twitter о новом обстреле Степанакерта со стороны азербайджанских военных.

«Только что Степанакерт вновь подвергся обстрелу тяжелыми ракетами», — написал он.

Бегларян отметил, что ВС Азербайджана продолжают бомбить город, а тем временем международное сообщество продолжает выступать с пустыми призывами и заявлениями.

Накануне заведующий отделом администрации президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев сообщил, что Вооруженные силы Армении нанесли удар по району кладбища в азербайджанском городе Тертер прямо во время похоронной процессии, в результате чего погибли три мирных жителя, а еще пятеро получили ранения.

Напомним, по итогам трехсторонних переговоров в Москве на уровне глав МИД Армения и Азербайджан договорились о перемирии с 10 октября, однако нарушили режим прекращения огня, и боевые действия возобновились.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет обязательства по Договору о коллективной безопасности перед Арменией и встанет на защиту союзной страны в случае вооруженной агрессии против Еревана, однако непризнанной Нагорно-Карабахской Республике рассчитывать на такое же отношение к себе не следует.

