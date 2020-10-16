ВОЗ уточнила стратегию борьбы со второй волной COVID

Представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро на днях выступил с заявлением, что ВОЗ не считает строгий карантин единственной верной мерой по борьбе с коронавирусом.

Мы во Всемирной организации здравоохранения не поддерживаем режим строгой изоляции как главное средство взять этот вирус под контроль. Карантин практически уничтожил мелких фермеров по всему миру. ВОЗ не призывает вводить строгий карантин, так как есть другие стратегии, которые помогут в борьбе с пандемией, — заявил он на последнем выступлении.

Это заявление возмутило многих, кто весной сидел на карантине и, возможно, через пару недель снова уйдет на удаленку. Люди интерпретировали это как противоречие предыдущим рекомендациям ВОЗ по борьбе с пандемией.

Авторы новой статьи в журнале Мedical Xpress решили разобраться, какие рекомендации по борьбе с пандемией из тех, что дает ВОЗ, действенны.

Тестирование

Самым верным способом контроля эпидемиологической ситуации является отслеживание зараженных и их контактов. Об этом ВОЗ говорила с самого начала.

Когда эксперты выявляют случаи заболевания, им также необходимо выяснить, где больные заразились. Это нужно, чтобы поместить в карантин всех, кто мог подвергнуться заражению. Цель в том, чтобы быстро и эффективно прервать передачу вируса.



При положительных результатах отслеживание контактов должно производиться как можно быстрее. Все это помогает ограничить распространение вируса.

Отличным примером служит Китай. Там уже в третий раз смогли быстро остановить вспышку вируса как раз благодаря массовому тестированию. Почти десять миллионов человек в китайском городе Циндао за пять дней прошли тестирование на коронавирус после выявления 13 новых случаев заболевания.

Контроль малых групп

Следить за распространением вируса нужно не только в масштабах страны или города, но и обращать внимание на маленькие группы, считают в ВОЗ. Например, это касается школ, офисов, домов престарелых.

Как правило, в этих местах люди ежедневно тесно контактируют друг с другом. Это рано или поздно приведет к тому, что один больной заразит большую группу людей.

ВОЗ рекомендует проводить в малых группах частое тестирование, а также обращать внимание на стандартные меры безопасности.

Популяризация

Еще одним важным элементом успешной борьбы с коронавирусом является предоставление общественности четких советов, как защитить себя.

Если люди будут осведомлены, как действовать в той или иной ситуации, они помогут властям бороться с пандемией.

Каждый человек должен понимать важность санитарного дистанцирования и гигиены рук. Чтобы донести это послание до всех членов общества, в том числе до пенсионеров или иностранных студентов, требуются деньги и усилия со стороны органов здравоохранения.

Маски

В отношении масок мнение ВОЗ менялось несколько раз. В апреле организация выпустила рекомендации, в которых заявила, что носить маски здоровым людям не нужно, так как они не защищают от проникновения мелких частиц вируса.

Однако уже в июне глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус кардинально изменил рекомендации по ношению масок. Он заявил, что в общественных местах маски нужно носить всем.

Такое решение было принято из-за большого процента бессимптомных больных, которые, не имея признаков болезни, все равно могут распространять COVID во время громкого разговора, кашля или пения.

Хотя многие эксперты уверены, что ношение масок — это лишь видимость, которая никак не поможет защититься от вируса, это рекомендация до сих пор актуальна.

Про карантин ВОЗ тоже упоминает в своих рекомендациях, но называет его крайней мерой.