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В Пятигорске представят первое в России летающее такси

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В Пятигорске 16 октября состоится закрытый показ концепт-макета аэротакси PCJ Begaero. Автором этого изобретения является авиаконструктор Александр Бегак, глава молодежного движения «Небесная одиссея».

Аэротакси PCJ Begaero — это новый летательный аппарат, прототип индивидуального транспорта будущего. Управление аэромобилем будет осуществляться без механизации крыла, по инновационным аэродинамическим принципам. Аппарат планируется использовать для перевозки пассажиров, грузов, в качестве аэротакси, срочной доставки иммобилизованных больных в городской черте и ближнем пригороде, а также в качестве транспорта специальных служб.

Александр Бегак работает как над пилотируемой версией аэромобиля, так и над беспилотной.

Вскоре на базе Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий будет осуществлена разработка цифрового двойника инновационного летательного аппарата. Это необходимо для перехода от прототипа изделия к полномасштабной версии и последующей эксплуатации аэромобиля.

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