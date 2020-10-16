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Полиция обыскала квартиры и офисы глав Минздрава Франции

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© Pixabay

© Pixabay

Французская полиция провела обыски в офисах и квартирах министра здравоохранения страны Оливье Верана и директора Главного управления здравоохранения Франции Жерома Саломона. Обыски также прошли у бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа и экс-министра здравоохранения Аньес Бюзен.

По данным журналистов, обыски прошли в рамках расследования дела о действиях французских чиновников в период пандемии коронавирусной инфекции.

Летом 2020 года целый ряд общественных организаций подали иски в отношении французских властей. По мнению активистов, борьба с коронавирусом во Франции велась неэффективно и с опозданием. Суд Французской Республики принял постановление о начале предварительного расследования.

Примечательно, что серия обысков прошла во Франции на следующий день после телеинтервью президента страны Эммануэля Макрона, в котором он рассказал о мерах борьбы с распространением коронавируса, передает ТАСС.

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