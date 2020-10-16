Инсульт подкрался незаметно: как не пропустить это опасное состояние

Инсульт на протяжении жизни рискует перенести каждый четвертый человек. Кто-то легко отделается кратковременной потерей памяти, но могут возникнуть и опасные неврологические нарушения, включая полный паралич и дефекты речи.

«Ридус» пообщался с главным внештатным специалистом-неврологом Министерства здравоохранения Московской области, профессором кафедры неврологии, д. м. н. Ринатом Равилевичем Богдановым, который рассказал, как вовремя диагностировать у себя инсульт.

Самая большая ошибка при инсульте — ждать, что недомогание пройдет само. В условиях пандемии очевидно, что люди стремятся к самоизоляции, в том числе позже обращаются в лечебные учреждения, ожидая, что «вдруг само пройдет». Это приводит к более тяжелым формам инсульта, а также теряется драгоценное время, так называемое «терапевтическое окно» возможностей (4,5 часа от начала инсульта), когда можно применить эффективные медицинские технологии, позволяющие восстановить кровоснабжение головного мозга , — рассказал ridus.ru Богданов.

Первые звоночки

Предвестники инсульта — это эпизоды нарушения мозгового кровообращения, с которыми организм справляется самостоятельно. Если нарушается кровоснабжение участка головного мозга, то «выпадают» функции, за которые он отвечает.

Например, происходят нарушения движения и равновесия, чувствительности, потеря зрения, расстройство речи, асимметрия лица. Это возникло и прошло.

Возможный механизм таков: сформировался тромб, что привело к нарушению кровоснабжения участка мозга, в результате нарушилась какая-либо функция; далее организм справился сам — ему удалось растворить тромб.

Часто люди совершают ошибку, не обращаясь за медицинской помощью, хотя именно на этом этапе можно выявить причину формирования тромбов и провести коррекцию. Например, снизить свертываемость крови, расширить просвет сосуда в месте атеросклеротической бляшки, провести профилактику атеросклероза и так далее.

Первые признаки инсульта — это внезапное очевидное нарушение функции участка головного мозга. Если мы говорим об ишемическом инсульте, он может, например, развиться утром. Человек проснулся и заметил, что плохо работает рука или онемела, плохо говорит — ощущение «каши во рту», появилась стойкая асимметрия лица, при этом болевых ощущений нет. Это все может указывать на возможный инсульт, — пояснил ridus.ru невролог.

Можно ли избежать?

Меры профилактики — это всем известный здоровый образ жизни, и прежде всего — динамическая физическая активность. Это может быть скандинавская ходьба, велосипед, бег, динамическая гимнастика. Также важно придерживаться здорового сбалансированного питания, высыпаться. Если имеется гипертоническая болезнь, обязательно лечение под наблюдением врача. Регулярный контроль липидов крови и уровня сахара.

Когда мы говорим о профилактике, то прежде всего это борьба с так называемым метаболическим синдромом, являющимся основным фактором риска. Он обусловлен гиподинамией — малоподвижным образом жизни, питанием, повышающим уровень липидов в крови, формированием избыточной массы тела, что, в свою очередь, повышает риск развития сахарного диабета и артериальной гипертензии. Дополнительная «вишенка на торте» — хронический стресс, — объяснил ridus.ru врач.

Одиночество и инсульт

Очень часто инсульт случается у пожилых людей, и хорошо, если рядом в момент приступа кто-то есть. Но что делать, если пенсионер живет один?

Врач посоветовал родственникам заранее подготовиться к этому, так как инсульт, как правило, подкрадывается внезапно. Детям и внукам важно обеспечить регулярный контакт с пожилым человеком, чтобы он был под наблюдением.

В этих целях можно активнее использовать возможности современных гаджетов. Так, например, мобильный телефон позволяет сделать экстренный вызов одним нажатием. Диспетчер скорой помощи поймет, что нужна помощь.

Также можно сделать кнопкой «sos» номер кого-то из близких. Обучите бабушку или дедушку делать такой экстренный звонок. Важно, чтобы эта операция была максимально простой. Сейчас практически во всех современных телефонах можно настроить такой быстрый звонок с помощью одной-двух кнопок.

Если вам позвонит бабушка и будет молчать в трубку или говорить что-то невнятное, то сразу вызывайте скорую помощь. В настоящее время в медицинских учреждениях создана сеть специализированных сосудистых центров, которые специализируются на оказании помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения, куда скорая медицинская помощь доставляет пациента, — рекомендует Ринат Равилевич.

А что потом?

Инсульт не приговор, и реабилитация имеет огромное значение. От нее зависит степень восстановления нарушенных функций. Ее начинают как можно раньше — практически сразу, уже в стационаре, на фоне лечения.

Обычно работает мультидисциплинарная бригада: невролог, реабилитолог, специалист по адаптивной физической культуре, логопед, физиотерапевт и т. д. Далее пациент поступает в реабилитационное отделение, где эта работа продолжается.